Iltempo.it - Vittorio Feltri: quel Natale di abbuffate così lontano dalla Chiesa

Leggi su Iltempo.it

Mi diverte molto leggere ogni anno i resoconti dei pranzi di. Tre miliardi di spesa per farcire le tavole, 270 milioni versati solo in Puglia. Immagino pasti pantagruelici e panze molli che si adagiano su misere scranne domandando venia di tanta abbondanza mentre alle spalle si consuma un rituale scialbo: parenti addobbati come palline colorate che manderesti a fanculo e invece devi ospitare, discorsi soporiferi mischiati a fragor di frutta secca e zie attempate che si lanciano in funambolici discorsi sull'anno che verrà ricoprendo i nipoti di carezze e doni fatui. Non è questione geografica (metto le mani avanti) e non siamo messi meglio nelle regioni del nord: tutte le persone che conosco hanno trascorso in media dalle sei alle sette ore a tavola anelando la fine della pena. Qualcuno ci ha rimesso in salute vomitando arrosticini e cappelletti nelle toilette di casa, qualche altro ha votato l'anima a bacco e si è dissolto in una solenne dormita.