Sport.quotidiano.net - Virtus Difesa e Polonara, ecco la svolta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 83 Asvel Villeurbanne 69 SEGAFREDO: Cordinier 9, Belinelli 4, Pajola 7, Clyburn 13, Visconti ne, Grazulis 9, Morgan 10,17, Diouf 6, Zizic 2, Akele ne, Tucker 3. All. Ivanovic. ASVEL VILLEURBANNE: Harrison 7, Lee 6, Maledon 20, Ajinca 3, Jackson 2, De Colo 8, Sako 12, Roberson 8, Lighty 3, Black, Sissoko ne, Mbiya ne. All. Poupet. Arbitri: Garcia, Petek, Radojkovic. Note: parziali 17-7; 46-29; 66-45. Tiri da due: Bologna 15/28; Villeurbanne 17/32. Tiri da tre: 10/2924; 7/22. Tiri liberi: 23/25; 14/18. Rimbalzi: 28; 33. Lariesce a cancellare i caratteristici blackout conquistando la quinta vittoria in Eurolega. In uno sport dove ci sono due squadre che si affrontano le proprie fortune dipendono anche dalla qualità degli avversari e tutto si può dire tranne che il Villeurbanne con le palle perse abbia meravigliato con il suo gioco, ma in questa mancanza di brillantezza ci sono tanti meriti dellabianconera.