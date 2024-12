Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è previsto però è nato il voto finale la manovra economica su cui governo ha posto la fiducia polemiche malumori anche nella stessa maggioranza e relatore di Fratelli d’Italia l’iris si dimette per protesta contro quello che definisce un monocameralismo di fatto il difende a spada tratta una manovra prudente scelta che ha premiato e che rappresenta un valore Rivendica il ministro dell’economia Giorgetti che apre una revisione delle regole in Israele arrestato il direttore dell’ospedale camaldo Mamma non funzionante nel mare di Gaza dove ieri DF ha lanciato un operazione che ha fatto più di 50 morti due messe dichiarato la struttura sanitaria fuori servizio intercettato con un nuovo sistema americano un razzo sparato dagli urti dello Yen su Israele la risposta bombardamento di ieri nel quale è stato colpito l’aeroporto mentre si trovava sul posto il direttore dell’oms protette dell’ONU gli hacker più rustico conosciuti su telegram con il link noname 057 hanno attaccato i siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate creando disagi per gli utenti che desiderano controllare i voli in arrivo è in partenza ad annunciare l’azione scrivendo sulla propria di Russo fondi italiani ricevono una meritata risposta informatica sono stati gli stessi criminali informatici elencando la lista di vari siti che attualmente risulta irraggiungibile malfunzionanti colpiti quello del Ministero degli riportali di Siena mobilità gruppo trasporti Torino e Fede trasporto nuova protesta nella notte a Firenze contro affitti brevi e over turismo un azione promossa da Salviamo Firenze per viverci in contemporanea con quelle dei collettivi di abitanti in altre città Genova Venezia Rimini Milano che i boxer pulsantiere sono state impacchettate con nastro adesivo da cantiere giallo e nero con la scritta rimozione poco data a 3 giorni dall’inizio del obbligo da parte di chi affitta a breve di esporre accanto al campanello il codice identificativo non ci sono nel 95% di casi sostengono i responsabili dell’iniziativa una delegazione delle principali partito filo curdo turco dem la terza forza più rappresentata nel parlamento stile che oggi in visita libera del pkk Abdullah ocalan che sta spuntando le solo nel carcere sull’isola di bravi a sud di Istanbul dopo essere stato condannato nel 1999 la delegazione è partita in mattinata va dichiarato la fonte senza specificare come si sarebbe legata sul la per motivi di sicurezza si tratterebbe della prima visita del partito in quasi 10 anni l’ultima volta è stata nell’aprile 2015 e sono previste oggi proteste in tutta la Corea del Sud a sostegno del presidente ad interim su messa sotto accusa ieri dal Parlamento sostenitori e oppositori del presidente destituito io non succhio si prepara una tenere una contnifestazione due settimane dopo le proteste scuotono il paese asiatico da quando Lyon ha cercato di imporre la legge marziale all’inizio di dicembre facendo precipitare il paese Nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni la procura scusa io non abbia aver utilizzato i militari a sparare con le loro armi Se necessario per entrare in Parlamento del fallito tentativo e noi ci fermiamo qui a voi l’augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa