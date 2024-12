Ilrestodelcarlino.it - Troppi furti, il Comune installa le inferriate alla palestra Cavina

Dueanti-intrusione in arrivo(nella foto d’archivio). Così ha deciso il, nel tentativo di fermare le "numerose effrazioni" che ormai da tempo si registrano ai danni della struttura di via Boccaccio, frequentata ogni giorno dagli atleti delle società sportive ma bersaglio dei vandali nelle ore notturne. In particolare, le sbarre proteggeranno le finestre degli spogliatoi affacciati sul lato parcheggio disabili. Prevista per questo provvedimento per la sicurezza una spesa di duemila euro. L’intervento, che verrà portato avanti da Area Blu, è solo l’ultimo di una serie che il Municipio sta compiendo ormai da anni nel tentativo di allontanare i malintenzionati d. In questo senso, già nel 2017 l’amministrazione di allora aveva dato il via libera all’accensione delle telecamere di videosorveglianza per controllare gli accessi all’interno della struttura.