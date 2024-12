Thesocialpost.it - Settimo Milanese, tragico incidente: muore Filippo Masi, storico capo reparto dei Vigili del Fuoco di Milano

Una tragica notizia ha scosso il comando provinciale deideldi, 59 anni, stimato, è deceduto nella serata di venerdì 27 dicembre a seguito di un drammaticostradale avvenuto sulla strada provinciale 11, a. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.L’e i soccorsiL’si è verificato intorno alle 20:30 mentre, appena terminato il turno in caserma, stava percorrendo la provinciale dalla Tangenziale Ovest in direzione di Vighignolo. Le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe rimasto coinvolto in un impatto tra più veicoli.