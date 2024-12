Formiche.net - Scambi di colpi con gli Houthi. Così Israele allarga la guerra nel Mar Rosso

Leggi su Formiche.net

L’operazione militare israeliana contro obiettivi controllati dagliin Yemen del 26 dicembre ha segnato un’escalation significativa nelle tensioni regionali. I raid aerei, condotti dall’aviazione israeliana (IAF), hannoto infrastrutture militari e portuali fondamentali per il gruppo filo-iraniano, che controlla ormai buona parte del Paese dopo dieci anni dicivile. Tra i target l’Aeroporto Internazionale di Sana’a e i porti di Al-Hudaydah, Salif e Ras Kanatib. Secondo, queste strutture erano utilizzate per il rifornimento di armi iraniane e per il supporto logistico agli.A seguito di questi raid, glihanno lanciato un missile balistico diretto verso l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, confermando di essere stati toccati dall’azione israeliana — che non è stata la prima e non sarà l’ultima.