Oasport.it - Scacchi: Magnus Carlsen fuori dai Mondiali rapid per jeans irregolari! Accuse durissime contro la FIDE del numero 1

Leggi su Oasport.it

Nella notte esplode la “bomba” aidiin corso di svolgimento a New York.è stato squalificato (o se n’è andato di suo, il tema è ancora dibattuto) per violazione del dress code del torneo: indossava deinon conformi, gli è stato chiesto di cambiarli, lui ha risposto che avrebbe potuto per domani, ma non per oggi e ha lasciato dopo aver giocato l’ottavo turno e prima di disputare il nono.Al momento dell’uscita di scenaoccupava il 41° posto con 5 punti e stava risalendo la classifica dopo una prima giornata particolarmente difficile per i suoi elevatissimi standard. Aveva appena battuto il connazionale Aryan Tari; è stato prima multato (200 dollari) per inon conformi e poi non gli è stato concesso di restare con quelli per la giornata.