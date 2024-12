.com - Questi fantasmi, recensione: Alessandro Gassmann rilegge la lezione di Eduardo

Leggi su .com

La nostradi, film diretto dacon Massimiliano Gallo e Anna Foglietta chein chiave contemporanea uno dei capolavori diDe Filippo: un’operazione pop che mitiga la cupezza riuscendo ad intrattenere con brioCi sono colossi a cui approcciarsi con cautela edè uno di loro., rappresentata per la prima volta nell’immediato secondo dopoguerra, rappresenta una delle opere defilippiane forse più cupe, immaginifiche e difficili da declinare in forma di commedia senza rinunciare alla sua oscurità latente; sfida raccolta dache adatta in forma contemporanea il lavoro del drammaturgo partenopeo avvalendosi di un cast di pregio, guidato da Massimiliano Gallo con Anna Foglietta assieme a Maurizio Casagrande e Alessio Lapice.