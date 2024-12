Lanazione.it - Quadro di Lemma all’asta . Per l’oncologia del S.Luca

Un’opera d’arte vendutacon ricavato devoluto all’ospedale San, a sostegno delle cure oncologiche. E’ la donazione voluta espressamente dall’artista, Michael, che è stata accettata con la delibera numero 1095 del 2024, siglata dalla direzione generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest in data 20 novembre, che ha permesso l’acquisto di attrezzature informatiche per il reparto. L’iniziativa, resa possibile dal Comune di Lucca che ha fatto anche da tramite con l’Asl, era legata a una suggestiva mostra che era stata allestita dal 26 al 28 luglio nella Chiesa di Santa Caterina. Nell’ambito di quella esposizione una riproduzione del pittore lucchese Domenico Brugieri - realizzata dal cavaliere Michael(progetto grafico), Leonardo Sbaraglia (pittura) e Donato D’Angelo (intarsio) – era stata messa in mostra, insieme ad altre opere, e poi, con offerte effettuate in forma anonima e aggiudicazione finale il 28 luglio.