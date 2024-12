Ilrestodelcarlino.it - Primo Natale per tre dolcissime baby vip: ecco chi sono

Ancona, 28 dicembre 2024 –per trevip. Ovvero Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che il prossimo 3 gennaio compirà un anno. Angelina Luce, la figlia di Luca Marini (fratello minore di Valentino Rossi) e Marta Vincenzi, che ha due mesi e mezzo. E Camilla, figlia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che il 7 gennaio farà 4 mesi. Tre principesse, tregenite, cheovviamente la gioia più grande di mamma e papà. Questo è stato il loro. E non potevano mancare foto con l’albero, vestite di rosso, a festa, con fiocchi e tutine.per trevip marchigiane Gli auguri della Divina alla sua piccola “Buonpiccolina nostra”, ha scritto la Divina.in tre per il pesarese Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto, e la Pellegrini con la piccola Matilde.