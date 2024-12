Ilgiorno.it - Pavia, fumo e fiamme nel carcere di Torre del Gallo: salvato detenuto 30enne

, 28 dicembre 2024 - Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, venerdì 27 dicembre, nelpavese didel. Lo denuncia il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, per voce del segretario della Lombardia Alfonso Greco: "Ieri sera, unitaliano di 30 anni ha incendiato le suppellettili della sua cella: in brevissimo tempo, una densa nube dinera avvolgeva il locale, avendo leattinto coperta e materasso, e mettendo a repentaglio la vita dell'autore dell'insano gesto. Solo il coraggioso e tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria ha evitato il peggio". Per fortuna nessuno è rimasto ustionato dalle, ma due agenti di polizia penitenziaria, oltre al, sono rimasti intossicati dal, trasportati al pronto soccorso del Policlinico San Matteo e poi per fortuna dimessi senza gravi conseguenze.