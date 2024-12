Lanazione.it - Patto Civico Intra Tevere et Arno. Carbini a capo del coordinamento territoriale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Nasce il nuovodelet, rappresentato anche in consiglio provinciale ad Arezzo, eadell'organismo ci sarà il valdarnese Francesco. L'obiettivo è quello di promuovere incontri sui temi di interesse dell'amministrazione provinciale e di rafforzare ulteriormente una rete civica già consolidata su tutto il territorio. La novità arriva a meno di un mese dall'iniziativa che si è tenuta alla Sala la Nonziata di San Giovanni sul mondotoscano. Un incontro che, per i promotori, ha dimostrato l'efficacia e il valore della collaborazione civica e ha sottolineato la necessità di un'organizzazione strutturata per affrontare le sfide amministrative.quindi presiederà i lavori del nuovo