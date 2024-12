Nuovo Codice della Strada il ristoratore che accompagna i clienti a casa | Godetevi un bicchiere di vino

Leggi su Dayitalianews.com

“Portiamo ale persone che cenano da noi e vogliono bere undi. Dopo le restrizioni vediamo che c’è molta paura”. E’ l’iniziativa di undi un locale di Campiglia Marittima, provincia di Livorno dopo l’entrata in vigore del.L’imprenditore attivo le piccolo centro di 12.000 abitanti, Stefano Sinibaldi, ha proposto dire achi consuma alcol per evitare guai sulla patente. Sinibaldi ha notato che c’è molta paura di consumare alcol, così come ha raccontato al Tgr Toscana.Un timore che avrebbe addirittura causato una notevole diminuzione nella vendita di bottiglie, quindi degli affari. Così è nata l’iniziativa, anche perché bere“fa partenostra tradizione culinaria”, ha detto Sinibaldi. Così ecco nascere il servizio: chi lo richiede viene rito a, a patto che abiti nel territorio di Campiglia Marittima.