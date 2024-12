Oasport.it - Nick Kyrgios pronto a tornare in campo: “Non sono più giovane, Sinner è una forza della natura”

Un anno e mezzo dopo il suo ultimo match ufficiale,è ormaia fare il suo ritorno nel circuito ATP in occasione del Brisbane International, torneo di categoria 250 che inaugura la nuova stagione tennistica. L’australiano, presente in main draw tramite ranking protetto dopo la lunga assenza per i problemi al polso, è iscritto sia in singolare che in doppio (giocherà in coppia con Novak Djokovic).“È bello essere tornato. Onestamente non avrei mai pensato dia giocare a questo livello. Anche entrare in un evento come questo, prepararsi, fare tutte le cose giuste. È stato surreale essere di nuovo là fuori.davvero entusiasta di poter scendere ine giocare, giocare a tennis. Ho visto Novak in palestra, ho giocato in doppio con lui, c’è molto da essere entusiasti del fatto che io sia in grado di uscire e competere di nuovo“, le parole dinella conferenza stampa di presentazione del torneo.