Musica | Riccardo Muti a Vienna per il Concerto di Capodanno

, uno dei più grandi direttori d’orchestra al mondo, sarà il protagonista del tradizionaledial Musikverein di, il 1° gennaio 2025. Il maestro centra così un traguardo storico: sarà infatti il ??settimodida lui diretto, un ciclo che ha iniziato nel 1994 e che lo ha visto guidare l’Orchestra Filarmonica diin edizioni memorabili, sempre più atteso dai milioni di spettatori che seguono l’evento in diretta mondiale. Quest’edizione – che apre lo speciale programma dedicato ai 200 anni dalla nascita di Johann Strauss figlio (1825-1899) – non proporrà soltanto un omaggio alla grande tradizionele della famiglia Strauss, ma anche un’importante riscoperta per la prima volta, il Ildiospiterà l’opera di una compositrice donna, Constanze Geiger, con la sua Ferdinandus Walzer, composta all’età di soli dodici anni.