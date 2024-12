Bergamonews.it - “Metamorphosy in the middle of nowhere”: arte, luce e trasformazione sul Sentierone

Bergamo. Accanto al teatro Donizzetti ha preso vita un bosco unico nel suo genere. “in theof”, un’installazione artistica che unisce natura e, prende forma grazie alla visione creativa dell’architetto e designer Massimo Castagna, dell’artista Manuel Bonfanti e al supporto dell’azienda Zenucchi Design Code.Gli alberi di questo bosco, alti cinque metri, non sono semplici elementi decorativi, ma veri e propri protagonisti di uno spettacolo in costante evoluzione. Realizzati in materiali elastici e illuminati da un gioco di luci, invitano i visitatori a interagire e lasciarsi coinvolgere in un’esperienza unica. “in theof” non è un’opera statica. Grazie alle performance di Manuel Bonfanti, gli alberi verranno dipinti e trasformati più volte durante il periodo dell’installazione, rendendo ogni visita diversa dalla precedente.