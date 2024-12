Noinotizie.it - Martina Franca: “Natale InCantato” Beneficenza

Di seguito il comunicato:“– Il coro di bimbi e ragazzi per la Speranza”: musica, solidarietà e un appello per la Pediatria MartineseLa magia delsi è fatta udire giovedì 19 dicembre 2024, presso la Parrocchia Santa Famiglia di, dove si è svolto il concerto di– Il coro di bimbi e ragazzi per la Speranza”, organizzato dall’associazione A.B.C. di Ester ODV grazie al 5×1000 e alle donazioni da parte della cittadinanza.Protagonisti dell’evento sono stati 150 bambini e ragazzi: 93 alunni delle seconde elementari dell’IstitutoComprensivo Giovanni XXIII, accompagnati dalle loro maestre e dalla Dirigente Scolastica Convertini Grazia; 50 alunni delle terze elementari dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Grassi, sotto la guida delle loro maestre e del Dirigente Scolastico Vincenzo Greco; e infine 8 giovani musicisti della Scuola di musica “Nota Bene”, diretti dal Maestro Franco Speciale.