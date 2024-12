Ilgiorno.it - L’intelligenza artificiale vista da vicino

Leggi su Ilgiorno.it

Via ai corsi sule sulemotiva. Il tutto nasce dalla collaborazione tra l’associazione aresina Prospettiva 2023, “Rivoluzione digitale professionisti dell’information technology“ e Paolo Pomponi (nella foto), esperto e consulente di intelligenzaemozionale che ne gestirà i percorsi di formazione. "Con l’intesa abbiamo creato un’opportunità straordinaria per avvicinare l’Ai e l’Ai emozionale al territorio di Arese e dare la possibilità a tutti di entrare in questa realtà", spiegano dall’associazione Prospettiva 2023. E i primi risultati sono stati positivi. "Nella settimana prima di Natale, il “gruppo Iata“ ha completato un ciclo di formazione, sperimentazione e confronto sulemozionale – racconta l’insegnante Paolo Pomponi –.