Formiche.net - L’indipendenza energetica ucraina passa per il gas Usa. Primo carico in arrivo

Leggi su Formiche.net

L’ha ricevuto la sua prima fornitura di gas naturale liquefatto (Lng) dagli Stati Uniti, un passo significativo nella strategia del Paese per ridurre la dipendenzadalla Russia, in linea con gli sforzi europei per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. La spedizione, gestita dalla più grande aziendaprivata, Dtek, è arrivata presso un terminal Lng sito in Grecia, segnando un momento storico per il Paese.“La fornitura di carichi come questo non solo garantisce una fonte di energia sicura e flessibile per la regione, ma riduce ulteriormente l’influenza della Russia sul nostro sistema energetico”, ha dichiarato Maxim Timchenko, amministratore delegato di Dtek.Questa prima fornitura avviene in un momento cruciale per l’. Il contratto quinquennale che consente il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino è in scadenza, e l’inaugurazione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti si avvicina.