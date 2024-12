Laspunta.it - Latina, occupata sala consiliare. Il commento dell’ex sindaco Coletta

“Quando si tira troppo la corda poi la corda si spezza”.Inizia così ildiDamianoin merito all’occupazione delladidi questa notte.“Questa notte in aulala corda della democrazia è stata spezzata dalla maggioranza.La decisione di un consiglio sul bilancio, in cui abbiamo avuto solo 3 giorni per presentare gli emendamenti, che sarebbe dovuto andare ad oltranza. Perché ad oltranza? Perché probabilmente il giorno dopo più di qualcuno sarebbe dovuto partire. La nostra richiesta era di suddividere il consiglio sul bilancio in 2 giorni. Bocciata. Si va ad oltranza.Circa 80 emendamenti presentati dai 4 gruppi di opposizione.Da regolamento avremmo avuto 10 minuti per presentare ogni singolo emendamento.