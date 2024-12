Ilrestodelcarlino.it - La Prefetta premia la storica azienda. Sessant’anni a dare luce alla città. L’impresa della ditta Zolfanelli

Con i suoidi attività ha attraversato la storiadal grande boom economico e fino ai giorni nostri, impersonando lo spirito imprenditoriale pesarese che muove dfamiglia e arrivasocietà, a volte con slanci di generosità che, unitamente ad altre aziende, portano acontributi determinanti per la conclusione di opere quali la piscina di via Togliatti, il tribunale o il vecchio palas ora Auditorium Scavolini. Sergioe la sua famiglia, titolaridi impianti elettrici, sono statiti dEmanuela Saveria Greco per i primi 60 anni di attività: "E’ un riconoscimento che ci onora e che riassume una vita spesa per la collettività, al serviziogente. Siamo una famiglia pesarese prima di tutto, che ha vissuto il suo lavoro dentro unain senso pieno, restando sempre titolare del, cercando diun piccolo contributo ogni volta che siamo stati chiamati in causa.