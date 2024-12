Sport.quotidiano.net - La partita dell’ex. Bisoli in tribuna e il pari di Bozhanaj: "Non si può prender gol a tre dalla fine»

Cinquantaquattro giorni. Tanto ci ha messo Pierpaoloper passarepanchina del Modena a quella degli avversari della squadra gialloblù. I nuovi regolamenti consentono infatti ai tecnici esonerati entro ladell’anno solare di trovare sin da subito un’altra squadra. E così, per il tecnico di Porretta, la gara di Santo Stefano al ’Rigamonti’ di Brescia è stata una gara del tutto particolare, anche se la stessa cosa, a onor del vero, gli era già successa nel campionato scorso, quando le due sfide tra Modena e Sudtirol le aveva vissute da entrambe le sponde. Questa volta però l’espulsione subita a Salerno nel turno precedente, con conseguente squalifica, lo ha costretto a vedere la gara, con il Brescia guidato dal suo fido vice Angelini. La curiosità è che nel match di giovedì la postazione diera in un ‘gabbiotto’ esattamente alle spalle dei giornalisti modenesi, e così, dopo un cordiale saluto con tanto di abbraccio, il mister si è accomodato in.