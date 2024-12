Oasport.it - Italia verso la United Cup, Vavassori: “Per un uomo il misto è difficile”. Errani: “Ci divertiamo a giocare insieme”

L’esordirà contro la Svizzera allaCup 2025, competizione a squadre miste che si disputa in Australia. La nostra Nazionale scenderà sul cemento di Sydney nella giornata di sabato 29 dicembre per incrociare la compagine elvetica, che ha debuttato con una bella vittoria contro la Francia, mettendo così gli azzurri già con le spalle al muro. Jasmine Paolini sarà il punto di riferimento al femminile, mentre Flavio Cobolli sarà il nostro portacolori di punta al maschile.Durante la conferenza stampa della vigilia il numero 32 del mondo si è soffermato sullo spirito di squadra all’interno del gruppo: “Credo che siamo un gran team. Abbiamo un ottimo rapporto fra di noi, possiamo fare grandi cose in questa manifestazione“. La formazione guidata da Renzo Furlan (allenatore di Paolini) potrà fare affidamento sul doppiocomposto da Andreae Sara, chehanno trionfato agli ultimi US Open.