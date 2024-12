Inter-news.it - Inzaghi: «Dopo il Milan la svolta. Segreto dell’Inter? L’unione del gruppo!»

Leggi su Inter-news.it

Simoneha parlato nel post-partita di Cagliari-Inter, sfida vinta nettamente dai nerazzurri con il punteggio di 3-0. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simonesi è così espresso a InterTV al termine di Cagliari-Inter: «Anche le delusioni servono, come dimostrato dal nostro camminoil derby perso contro il. Siamo felici, ma abbiamo anche la consapevolezza di fare tanto. Il nostro avversario aveva perso le ultime partite non meritatamente, per cui ci voleva una prestazione importante per vincere oggi. Ho la fortuna di avere questi calciatori, un ottimo staff, una grande società e degli straordinari tifosi. Per me è facile lavorare così, mi sento fortunato. Ora ci lasciamo alle spalle quest’anno magnifico, che ci unirà sempre. Sappiamo di essere l’Inter, per cui iniziamo già a guardare davanti.