Pordenonetoday.it - Incendio in un palazzo, evacuate 17 famiglie

Leggi su Pordenonetoday.it

Un graveè divampato nella mattina del 28 dicembre in undi quattro piani in via D'Annunzio a Pordenone. Sul posto sono stati inviati quattro mezzi dei vigili del fuoco e alcune pattuglie della polizia per presidiare l'area.L'allarme è scattato intorno alle 9:30 con l'arrivo.