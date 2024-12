Liberoquotidiano.it - Inaugurato Villaggio Italia di Abu Dhabi, 31ma tappa del tour mondialeNave Amerigo Vespucci

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "ad Abudal Ministro della Difesa Guido Crosetto il 7°, nell'ambito delMondiale di Nave, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto alla sua 31esimae per la prima volta negli Emirati Arabi Uniti insieme alla 'Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale' delle eccellenzene alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri. Con questailha superato le 42 mila miglia marine, pari a due volte la lunghezza dell'equatore. Alla cerimonia inaugurale, condotta da Serena Autieri, era presente, tra gli altri, anche Sua Eccellenza Salem Al Jabri, Assistant Minister per gli Affari Militari e di Sicurezza in rappresentanza del Ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti.