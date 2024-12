Sport.quotidiano.net - Il Mantova cerca una ripartenza da play off contro la Reggiana. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

, 28 dicembre 2024 – Ilvuole iniziare il girone di ritorno con una vittoria che possa lanciare verso la seconda parte del campionato nuova fiducia e convinzione. La matricola biancorossa si appresta a ospitare unadecisa a raccogliere punti con un mix di orgoglio e rabbia dopo il pareggio subìto al termine del recupero in casa dello Spezia. Un gol che, in un sol colpo, ha cancellato quella che sarebbe stata la prima vittoria esterna della stagione ed estromesso dalla zonaoff i virgiliani, che hanno raggiunto il giro di boa a -1 dagli spareggi-promozione e a +3 daiout. Un cammino tutto sommato positivo per una neopromossa, visto che la squadra di Possanzini non è mai stata coinvolta nella zona calda della classifica, anche se rimangono le polemiche legate alla direzione arbitrale vista al “Picco”, che ha suscitato le proteste dell’allenatore biancorosso che, pur sottolineando la prova dei suoi giocatori sul terreno di un avversario tanto quotato, ha parlato senza troppi giri di parole di episodi che hanno condizionato l’incon gli spezzini.