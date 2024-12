Bubinoblog - IL CIRCO DI MONTECARLO SU RAI1: SERENA AUTIERI, I PRINCIPI DI MONACO E LA FESTA DEI 50 ANNI

Leggi su Bubinoblog

Il Festival deldigiunge quest’anno alla sua 46^ edizione e la Rai propone le due serate per la prima volta su, sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio alle 21.30.Si tratta di un’edizione particolarmente importante per il carattere celebrativo sia per il mondo del, che festeggia i 50dalla nascita del Festival di, sia per il Principato diche celebra i 100dalla nascita del Principe Ranieri III di.È stato infatti il Principe Ranieri nel 1974 a volere nel Principato un grande festival internazionale delche accogliesse una volta all’anno i migliori artisti da ogni parte del mondo.Dalla sua scomparsa, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di, che porta avanti con passione la tradizione del festival arricchendola neglidelle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du soleil, o creando un Campionato Junior per dare risalto alle nuove generazioni del