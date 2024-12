361magazine.com - Grande Fratello, scoppia la lite in casa: Stefania Orlando e Luca Calvani sbottano

non ce la fanno più per via della carenza di pulizia e di disordine inhanno perso le staffe nella“sporca e in disordine”. “È un porcile, imparate l’educazione, vi nomino”, così i due gieffini hanno inveito contro gli altri compagni. A prendere la parola a tavola è stata la conduttrice che si sente stufa di vivere nelladove il problema sono le pulizie e il disordine.ha parlato anche a nome di Eva Grimaldi.“Abbiamo notato che c’è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè”. E anchesi è detto stanco di vivere in un “porcile”.Leggi anche–> Codacons-Chiara Ferragni: trovato l’accordo, nessun processo per truffaha continuato: “Delle regole, secondo me, servirebbero.