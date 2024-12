Ilgiorno.it - Fuga di monossido in una villa di Samarate: i vigili del fuoco sgomberano i locali, due persone in ospedale

(Varese), 27 dicembre 2024 – Alle sette e mezza circa di questa sera ideldi Varese sono intervenuti in via Mottarone aper unadidi carbonio all'interno di una villetta. Gli operatori, dopo aver effettuato le opportune analisi strumentali all’impianto di riscaldamento, hanno messo in sicurezza gli ambienti e allontanato lepresenti. Due inquilini in via precauzionale sono poi stati portati in pronto soccorso, in codice giallo, per delle analisi a seguito dell'inalazione del gas. Non sono in ogni caso in pericolo di vita. Presenti sul posto, allertati dagli stessi pompieri, i tecnici del gas e gli ispettori dell’Ats, l'Azienda per la tutela della salute.