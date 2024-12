Sport.quotidiano.net - Forlì, Parravicini tra la ‘sua’ Nardò e il futuro: "Li conosco, domani dobbiamo stare attenti"

Matteoaffronteràsera, sua ex squadra e prossima avversaria della Pallacanestro 2.015 in trasferta al Pala San Giuseppe di Lecce. Il 23enne playmaker varesino ha infatti militato nella formazione salentina nelle ultime due stagioni, prima di arrivare anell’estate scorsa per iniziare un percorso di crescita e con una pressione maggiore rispetto al passato.viaggiava a quasi 10 punti a partita e ha contribuito alla salvezza dei pugliesi., partiamo dalla sua esperienza in Puglia. "Asi respira un ambiente familiare, con una società solida e seria, in cui mi sono sentito coccolato. I tifosi che seguono il basket non sono molto numerosi, ma sono attaccati alla squadra e riescono a creare un clima caldo al palasport". Che partita sarà quella contro Antonio Iannuzzi e compagni? "Sicuramente un match complicato e difficile, con una trasferta lunga.