Ilfattoquotidiano.it - È morto Cesare Ragazzi, “il re del trapianto di capelli” che ha “risolto un problema” a migliaia di italiani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Parola di”. Chi non ricorda questo slogan, icona degli anni ’80, tra cartoni animati giapponesi e soap opera?, pioniere deldie volto noto delle tv locali, si è spento a 83 anni a Bologna, dopo un malore improvviso.La sua “idea meravigliosa”, come amava definirla lui stesso negli spot che lo hanno reso celebre, ha rivoluzionato il mondo della tricologia, offrendo una soluzione alla calvizie e contribuendo a sfatare un tabù. Con questa frase,è entrato nell’immaginario collettivo, diventando un fenomeno di costume. La sua intuizione, unita al boom delle tv private, ha decretato il suo successo. “A tanti hounper cui non dormivano la notte“, confessava a Repubblica.La sua carriera è iniziata in uno scantinato nel 1968, per poi esplodere negli anni ’80: “Sono riuscito ad aprire circa 80 centri in Italia.