Dall’airone cenerino al pesce gatto sul Morla nuovi cartelli che raccontano la fauna locale

Bergamo. Airone, airone bianco, scricciolo comune, pipistrello, cutrettola, germano reale, civetta, garzetta, merlo, gallinella d’acqua, allodola, folaga, cavedano, ballerina gialla, vairone, pettirosso, usignolo, ballerina bianca,: sono le specie che popolano il lungo. La loro presenza è illustrata nei 22informativi, posizionati nell’area di via Gavazzeni recentemente riqualificata dall’amministrazione comunale di Bergamo.Questa iniziativa è stata promossa dal Comitato di quartiere che, circa dieci anni fa, durante la prima amministrazione Gori, aveva condotto una ricerca per identificare gli animali visibili nell’habitat naturale della zona. In collaborazione con gli studenti dell’Istituto Pesenti, erano stati allora realizzati e collocatiillustrativi lungo la staccionata dell’area.