Ilfattoquotidiano.it - Cristina Marino trova il calendario con le foto di Luca Argentero nudo a casa della suocera: ecco la sua reazione

Vent’anni fa, un giovanissimoposava senza veli per ilMax, mostrando un fisico scolpito e uno sguardo ammaliante. Un vero e proprio “reperto”, recuperato per caso dalla moglie dell’attore,, che hato ile ha deciso di condividerlo ironicamente su Instagram.“Quando vai adi tuae guardi in soffitta escono reperti seri”, scrivetra le sue storie, accompagnando il commento con un video che mostra le pagine dele i dodici scatti senza veli di un26enne, all’epoca reduce dal successo del Grande Fratello 3. Erano gli anni d’oro dei calendari sexy, quelli che hanno reso cult Manuela Arcuri e Anna Falchi, costruendo un immaginario lanciando carriere.aveva già ricordato con un sorriso quell’esperienza ai microfoni del podcast di GianGazzoli.