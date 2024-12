Cristian e Luca come sono morti gli alpinisti dispersi sul Gran Sasso L’ultimo messaggio inviato

Leggi su Caffeinamagazine.it

La tragedia dei dueromagnolisulha avuto il suo epilogo nel peggior modo possibile. Nella mattinata di venerdì 27 dicembre, finalmente favorevole alle operazioni di soccorso grazie a un miglioramento delle condizioni meteo, gli elicotteri del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Eliabruzzoriusciti a localizzare i corpi diPerazzini eGualdi, rispettivamente di 42 e 48 anni, nel Vallone dell’Inferno, una zona che si estende in direzione del canalone Moriggia-Acitelli.I dueerano partiti domenica 22 dicembre da Fonte Cerreto, prendendo la prima corsa della funivia di Campo Imperatore. Da lì, avevano proseguito l’ascesa con piccozza e ramponi, passando per la Sella di Monte Aquila, ilne e il canale della Direttissima, il percorso più classico e frequentato per salire al Cornode, che con i suoi 2912 metri è la vetta più alta delin inverno.