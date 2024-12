Secoloditalia.it - Chef Rubio esulta per l’arresto di Cecilia Sala. Il cuoco insultatore travolto dallo sdegno social

Leggi su Secoloditalia.it

C’è anche chi riesce are perdi: ci riesce l’ineffabile, al secolo Gabriele Rubini. Il, in un post Telegram ha scritto parole deliranti: “Lunga vita all’Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie ebree con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate. Il sionismo è il male del mondo”, ha scrittonel truce post riservato ai suoi cinquemila follower.Mentana al: “Indegno e miserabile”Parole stigmatizzate con durezza da tanti, a cominciare da Enrico Mentana che su Instagram commenta: “Non è obbligatorio avere a cuore la sorte di una giovane donna italiana arrestata in Iran. Non è obbligatorio far proprie le raccomandazioni della Farnesina di non dire cose che rischino di far saltare le delicate trattative per riportarla in patria.