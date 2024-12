Lapresse.it - Cecilia Sala arrestata in Iran: è in isolamento nel carcere di Evin

La giornalistaè stata fermata dalla poliziaiana a Teheran. L’arresto risale al 19 dicembre, è stato mantenuto il riserbo nella speranza che si potesse arrivare a un rilascio in tempi brevi, ma così non è stato.è da una settimana inneldi, principale centro di detenzione dei dissidenti. Mentre si aspetta che le autorità della Repubblica islamica formalizzino le accuse contro di lei, il governo ha chiesto la massima discrezione sul caso. L’ambasciatrice a Teheran, Paola Amadei, ha fatto visita alla giornalista. In un colloquio di circa mezz’ora, Amedei si è accertata delle sue condizioni di prigionia. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato chesta bene, l’ambasciatrice “l’ha trovata in buona salute. Si spera di liberarla il prima possibile.