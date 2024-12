.com - Calcio a 5 / Audax Senigallia, il nuovo allenatore è Daniel Martin

Leggi su .com

Argentino, classe 1968, da giocatore ha vinto il campionato del mondo. Ha allenato BFTM Cameranense, Recanati e Osimo Five, 28 dicembre 2024 –è ildell’. Lo ha comunicato oggi la società giallorossa di Serie A2 dia 5 con un comunicato stampa., argentino di 56 anni molto conosciuto nell’ambiente marchigiano, ha già iniziato la stagione allenato l‘Osimo Five, in Serie C2. “Con grande entusiasmo – si legge nel comunicato –, annunciamo cheè stato scelto per guidare i giallorossi nel prosieguo della stagione. La decisione arriva dopo le dimissioni di Petrolati, con la dirigenza che si è attivata immediatamente per trovare il profilo ideale per sostenere la nostra causa., classe 1968, ha dedicato la sua vita al mondo del futsal, portando con sé un notevole bagaglio di esperienze.