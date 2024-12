Lanazione.it - Bilancio, calano le entrate del marmo. Inalterate tasse, tariffe e imposte

Leggi su Lanazione.it

Il consiglio comunale vota a maggioranza ildi previsione del prossimo triennio. La novità è rappresentata dalle minoridal lapideo a causa di un calo delle produzioni di materiale al monte che si riflette col segno meno per 1 milione e 350mila euro. Il documento di, illustrato in consiglio dall’assessore Mario Lattanzi, procede nella politica di risanamento del debito, con il conforto del dato di cassa di circa 53milioni di euro. Una traduzione in numeri delle volontà politiche di questa giunta. "Vengono garantiti tutti i servizi essenziali offerti dal Comune – ha spiegato Lattanzi - e senza innalzamento delle relative. L’amministrazione ha deciso di non lasciare indietro nessuno.ledi servizi a domanda individuale quali mense e trasporto scolastico.