Aumenti stipendiali per il personale scolastico fino a 300 euro | ecco il piano del Ministro Valditara

Ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha delineato il programma degliprevisto nel 2025 per ilin un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Gli interventi previsti, che includonoa 300lordi al mese e il taglio del cuneo fiscale, mirano a recuperare il potere di acquisto perso negli anni passati e si inseriscono in undi finanziamento pluriennale.di finanziamento e risorse stanziate per gliper ila partire dal 2025 La Legge di Bilancio 2025 prevede stanziamenti significativi per il rinnovo dei contratti pubblici. Queste risorse finanzierannosalariali non solo per il, ma per tutti i dipendenti pubblici, con unche si estenderàal 2030.