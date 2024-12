Ilrestodelcarlino.it - "Ambito territoriale di caccia: si sposti la sede da Pesaro a Urbino"

"Siladell’di". È la proposta che giunge corale dalle due associazioni venatorie Federe Arci, per tramite dei due presidenti urbinati Raffaele Bova e Gabriele Sperandio. Ma l’appello di spostare ladell’ATC 1, ora a, non è una boutade, anzi: ha più che un fondamento, visto che l’immobile sarebbe già pronto ad accogliere gli uffici. "Varie le motivazioni a favore della nostra proposta, tutte valide: innanzituttorappresenta il fulcrotra tutti i comuni facenti parte dell’ATC PS1, che vanno dafino all’Appennino. Infatti nel 1993, quando fu istituito, lainiziale era proprio a; poi dopo un anno fu spostata. In secondo luogo, lapesarese situata all’interno del centro commerciale Miralfiore costa all’ente circa 25mila euro all’anno, mentre quella dine costerebbe appena milleduecento annui".