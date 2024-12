Primacampania.it - Al teatro Madrearte “In viaggio di Nozze” con Antonio Diana

NAPOLI – Debutta aldi Villaricca, “Indi” la commedia comico-musicale che, in scena il 27, 28 e 29 Dicembre 2024 e il 3, 4 e 5 Gennaio 2025, proporrà al pubblico la storia di una coppia di giovani sposi del nord che affronta un sorprendentedidiviso tra Napoli e l’Africa, passando per l’America, il Giappone e la Francia. Una grande sfida attoriale per, autore e regista del testo il quale, in scena rappresenta molteplici personaggi cadenzanti in compagnia con gli altri attoriDell’Isola e Angela Panico e i danzatori Francesco Garzia a Marialuisa D’Alesio. Il “di” di Kikko e Laury, ad ogni destinazione osserva l’incontro con personaggi bizzarri che hanno in comune un’eccentrica napoletanità. La stessa che non garba molto alla sposa lombarda, costretta ogni volta ad anticipare il suo volo aereo per scappare da scene che sembrano essere attrazioni turistiche e che per lei si trasformano in un vero incubo.