AEW Worlds End 2024 – Preview

L’ultimo pay-per-view deldella AEW si terrà questo sabato 28 dicembre presso l’Addition Financial Arena di Orlando, Florida. Lo show si preannuncia ricco di match interessanti e potenzialmente decisivo per molte storyline. Con un po’ di malinconia al momento dobbiamo anche considerarlo l’ultimo PPV della AEW che verrà trasmesso su Sky. Analizziamo ogni incontro in programma con i relativi pronostici. IiONE ON ONE MATCHESWill Ospreay vs Kyle Fletcher and AEW Continental Champion Kazuchika Okada vs Ricochet in the Continental Classic Semifinales Will Ospreay or Kyle Fletcher vs AEW Continental Champion Kazuchika Okada or Ricochet in the Continental Classic Final for the AEW Continental Championship Le semifinali vedranno Will Ospreay contro Kyle Fletcher e Kazuchika Okada contro Ricochet.