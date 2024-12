Addio a Olivia Hussey la Giulietta di Zeffirelli | fece causa alla Paramount per le scene di sesso in Romeo e Giulietta

Leggi su Dayitalianews.com

È morta all’età di 73 anni, attrice adolescente che insieme a Leonard Whiting interpretò il film “” diretto da Franconel 1968 che gli valse il Golden Globe. La triste notizie della morte, giunta al culmine di una grave malattia, è stata comunicata dfamiglia.L’ultimo saluto della famiglia aI parenti hanno scritto un lungo post sui social dedicando parole al miele per, descritta non solo come una grande attrice, ma prima ancora come un persona affettuosa, saggia e gentile che ha saputo toccare le vite di tutti coloro che la amavano. “Lascia una famiglia amorevole – i suoi figli Alex, Max e India, suo marito David Glen Eisley, il nipote Greyson – e un’eredità d’amore che rimarrà per sempre nei nostri cuori”. I familiari hanno ringraziato i fan per le preghiere e i pensieri e hanno chiesto il rispetto per la loro privacy mentre piangono una perdita speciale.