Movieplayer.it - A Complete Unknown, Monica Barbaro confessa: "Ero ossessionata da Joan Baez"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice sarà nel film diretto da James Mangold al fianco di Timothée Chalamet. Dopo aver ottenuto ottimi riscontri da critica e pubblico in Top Gun: Maverick,ha incarnato l'icona della musicanel biopic su Bob Dylan, A. Il casting per il ruolo diè stato particolarmente lungo e complesso ma a Variety l'attrice hato la propria felicità per l'opportunità che le è stata data e l'ossessione maturata nei confronti di. Il casting diper AIl primo provino si è concretizzato nel marzo 2020, proprio quando la pandemia di COVID-19 ha sconvolto il mondo e anche Hollywood:"Poco prima che .