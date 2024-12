Ilfattoquotidiano.it - 700 euro per due hot dog al mercatino di Natale, lo choc per lo scontrino folle: “La mia famiglia è sempre sfortunata in questi giorni, di solito non usciamo di casa”

L’atmosfera magica dei mercatini di, tra luci scintillanti e profumo di cannella, può trasformarsi in un incubo per il portafoglio. Lo sa bene Laura Brumpton, una mamma 34enne che si è vista recapitare un conto da 700per due hot dog acquistati ai mercatini didi Nottingham, nel Regno Unito.“Per la nostraè tipico, siamo proprio sfortunati in questo periodo dell’anno”, ha raccontato Laura al Daily Mirror, spiegando che dievita di uscire durante le feste proprio per evitare imprevisti. Ma questa volta, la sfortuna si è presentata sotto forma di unoda 600 sterline (circa 721), anziché le 18 sterline (poco più di 21) dovute.La causa del conto salato? Un errore della commessa, che ha digitato un prezzo errato alla cassa. Nonostante le scuse, a Laura è stato detto che ci vorranno alcuniprima che i soldi le vengano restituiti.