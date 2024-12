Movieplayer.it - Wicked: il regista Jon M. Chu sulla scena tagliata ambientata nel treno

Leggi su Movieplayer.it

IlJon M. Chu ha parlato delladel filma bordo delche conduce alla Città di Smeraldo. IlJon M. Chu ha commentato lache mostrava Marvelous all'interno dele permetteva di vedere i dettagli dell'incredibile lavoro compiuto dagli scenografi. Il filmmaker, intervistato dal sito Comingsoon.net, ha ammesso il suo dispiacere nel dover sacrificare quel momento. Ilsu una delle scene tagliate diChu, parlando delladiche gli spettatori non hanno potuto vedere nelle sale, ha ammesso: "Il fatto è che non ha penalizzato il montaggio. Ha fatto soffrire il mio cuore perché amo queste cose. Queste ragazze erano così in connessione con questi personaggi che avrei potuto .