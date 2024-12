Lanazione.it - Valdera regina delle feste di Natale, è record per la ruota panoramica e per le prime “11Lune d’inverno”

Pontedera, 27 dicembre 2024 – Boom di biglietti strappati in questa prima settimana dia Pontedera. Novità assoluta per la città della Vespa, la nuova giostra posizionata in piazza Garibaldi è stata senza dubbio l’attrazione più fotografatanatalizie. Da sotto e da sopra. Inaugurata per la prima volta in assoluto sabato scorso il Bella Vista Wheel della famiglia Moruzzi,alta 30 metri e capace di regalare scorci inusuali di giorno e di notte dal mare all’altae dall’Appennino a Volterra, seppur con qualche polemica che si porta dietro una novità, è stata presa d’assalto, da pontederesi e non solo. “Siamo molto contenti di questi primi giorni, anche persono venute tante persone – dice Lorenzo Moruzzi, della famiglia proprietaria della giostra – c’è tanta curiosità, interessamento, ci fanno tante domande.