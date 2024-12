Metropolitanmagazine.it - Un dirigente di Loro Piana ammette il mancato controllo della retribuzione dei lavoratori peruviani

Qualche mese fa il casoaveva destato sospetti per quanto riguardava le condizioni dei, che si occupano di acquisire e fornire al brand la fibra utilizzata per confezionare maglioni da 9.000 dollari (ne avevamo parlato qui). E ora, uno dei dirigenti avrebbe ammesso che la maison non si preoccupa di verificare che ivengano correttamente retribuiti. Questo andrebbe a non rispettare l’accordo già stabilito con gli abitanti del posto. L’azienda infatti si rifornisce di fibre di vigogna (o vicuña) da comunità andine povere: queste catturano gli animali per la tosatura in un processo chiamato “chaccu”.non controllerebbe l’adeguatadeiche producono vigognaEliphas Coeli, direttore generale diin Perù, aveva parlato a seguito dell’incontro tra il brand e il governo peruviano, avvenuto ad aprile e durato ben 150 minuti.