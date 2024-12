Ilrestodelcarlino.it - "Turismo, da Roma arrivano i fondi per le perdite degli anni senza neve"

‘Regalo di Natale’ per il settore invernale Appenninico. Andrea Formento, presidente di Federfuni Italia, in prima linea per lo sviluppo turistico invernale dell’Appennino, porta buone e concrete notizie per il settore. "Dopo il particolarmente buon inizio di stagione con i comprensori Appenninici e anche quelli delle Prealpi che sono aperti regolarmente, per gli operatori turistici delle stazioni appenniniche è arrivata una buona notizia ma soprattutto una notizia concreta. Il Ministero delha infatti accreditato l’anticipo del contributo concesso con il Bando Appennino. Un bando – spiega Formento – che prevede il sostegno per investimenti nel campoImpianti di innevamento, delle Strutture Alberghiere, dei Noleggi di Sci e delle Scuole di Sci. Un provvedimento che copre 30 milioni di euro di investimenti in tutto l’Appennino di cui, ad esempio, oltre 2 milioni di euro di investimenti nel comprensorio del Cimone, di cui sono già arrivati oltre 800mila euro.